На Тернопільщині створили більше ста “Пунктів Незламності”. Вони діють не лише в містах, а у невеликих населених пунктах громад. В умовах тривалої відсутності електроенергії їх відвідує чимало людей.

Жителька Чорткова Галина Муляр розповідає: протягом тижня разом з онуками кілька разів відвідували “Пункт Незламності”.

“У нас більше доби за один раз не було електроенергії. Як мінімум, зарядити телефони потрібно, аби бути на зв’язку з дітьми. Заходимо в цей пункт частенько, тут також пригощають чаєм, печивом. Можна погрітися, відпочити. Людей приходить багато. Є старенькі, одинокі люди”.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на Тернопільщині діє понад 100 “Пунктів Незламності”, кожен з них готовий приймати сотні людей щоденно.

“Продовжують працювати “Пункти Незламності”, у яких люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та випити теплого чаю. Пункти забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності. Електроенергія там подається від встановлених генераторів. Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті https://nezlamnist.gov.ua/“.