Цього понеділка у “Тернопільобленерго” оновили графік вимкнення електроенергії. Попри сподівання тернополян на менш тривалі відключення – дива не трапилось. Як і раніше, світло у домівки тернополян подають на 3 години, а вимикають аж на шість.

Така ситуація неабияк обурює тернополян, адже в інших містах, до прикладу у Дніпрі, яке постійно під обстрілами, світло подають на 5 годин і вимикають на 4, пише 0352.ua.

“Чому у Тернополі така ситуація з світлом? Скільки можна терпіти? у прифронтових містах світла більше ніж в Тернополі”, – обурюється тернополянка Світлана у мережі Facebook.

На сайті Дніпровських електромереж і справді оприлюднено графік у якому зазначено, що мешкані Дніпра мають почергові вимкнення електроенергії – 5 через 4.

“У прифронтовому місті світла більше”: тернополяни обурюються тривалим вимкненням електроенергії (ФОТО), фото-1

На сусідній Волині діє графік вимкнень “чотири через чотири”. Чотири години мешканці Луцька з світлом у домівках, а чотири – ні. У Ірпені, діє такий же графік.

На сайті ж “Тернопільобленерго” розміщено графік згідно з яким, є години коли світло вмикають, вимикають, та вимкнення можливі. Проте, у так званій “помаранчевій” зоні світла немає ніколи.

У соціальних мережах обурюється чимало тернополян, зокрема ті, у кого є маленькі діти. У одній із Facebook-спільнот навіть запропонували створити ініціативну групу для звернення у компетентні органи.

“Кого не влаштовує графік відключень світла? Мені важко коли тільки 3 години є світло а 6 нема, дуже рідко є 6 годин. В мене двоє маленьких дітей і ще й плита індукційна. За 3години прання,миття посуду, готування їжі не реально встигнути. За 6 годин вистигає квартира. У місті Хмельницькому графік 4/4 і немає ніякого виключення світла по оранжевому графіку, як у нас. Пропоную створити якусь ініціативну групу,долучити юриста, електриків, взагалі кого можливо.Скласти звернення у всі компетентні органи щоб добитися зміни графіку світла на більш зручніший, хоч би 4/4…”, – пише тернополянка.

На сайті “Тернопільобленерго” зазначають, що світло вимикають так надовго, через доведені НЕК “Укренерго” ліміти споживання електричної енергії. Також наголошують, що навіть за наявності світло її потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.