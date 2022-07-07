Колектив національного природного парку “Дністровський каньйон” провів благоустрій на еколого-освітній стежці “Устечко…Червоне”, де знаходиться урочище “Пустельня”.

Як зазначають на сторінці парку, це місце користується великою популярністю серед туристів, на цьому маршруті у затінку віковічних дерев дубово-грабового лісу розташоване джерело Святої Анни, краплинний водоспад “Дівочі сльози”, грот Відлюдника та відкривається чудовий краєвид на каньйон річки Джурин.

Було очищено територію від сміття, відремонтовано перила та східці, які ведуть до водоспаду, пофарбовано фігури Матері Божої біля джерела та лавочки, зроблено новий місточок. На цій рекреаційній ділянці створено всі умови для відпочинку.