У половині громад Тернопільщини відновили продаж алкоголю: відомо, де саме

У 27 громадах Тернопільщини відновили продаж алкоголю.

Про це Суспільному повідомили голови громад. За їхніми словами, у восьми – продаж алкогольних напоїв заборонений. В решті громад рішення ще не розглядали.

Нагадаємо, 15 квітня на раді оборони області вирішили, що дозволяти або забороняти продаж алкоголю можуть голови громад. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш. Того ж дня продавати алкоголь дозволили в Тернополі – з 11 до 17 години в магазинах та до 21 в закладах громадського харчування.

У Чортківській громаді рішення приймали за допомогою онлайн-опитування. Про це повідомив міський голова Володимир Шматько. За його словами, більшість проголосували проти. Тому продаж алкогольних напоїв у громаді не дозволили.

Онлайн- голосування серед жителів громади провели також на Гусятинщині. Як розповів голова громади Степан Карпо, 90% опитаних проголосували проти. Проте, остаточне рішення має ухвалити виконавчий комітет.

Загалом на Тернопільщині є 55 громад.

Дозволили продавати алкоголь у Вишнівецькій, Кременецькій, Лановецькій, Шумській, Почаєвській, Лопушненській, Білецькій, Великобірківській, Великогаєвській, Залозецькій, Зборівській, Іванівській, Козівській, Козлівській, Купчинецькій, Микулинецькій, Підволочиській, Тернопільській, Більче-Золотецькій, Борщівській, Бучацькій, Гримайлівській, Заводській, Хоростківській, Товстенській, Скала-Подільській та Монастириській громадах.

Заборонили у Бережанській, Чортківській, Підгороднянській, Теребовлянській, Васильковецькій, Колиндянській, Копичинецькій і Трибухівській.