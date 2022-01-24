У польському місті Лодзь помер 28-річний Юрій Шляхтін із Тернополя. Чоловік працював кухарем в одному з місцевих закладів харчування.

За інформацією ТСН.ua, громадянин України помер за невстановлених обставин у місті Лодзь. Смерть настала, коли чоловік перебував у житловому приміщенні. Причини смерті заробітчанина встановлюються, його тіло відправили на судово-медичну експертизу.

З особистих джерел ТСН.ua стало відомо, що правоохоронці розглядають версію вбивства.

Відомо, що Юрій Шляхтін перебував у Польщі на заробітках, а вдома в нього залишилися двоє неповнолітніх дітей та дружина.

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“Спільними силами збираємо дружині кошти, щоб доправити тіло Юрія в Україну. Потрібно зібрати 1 550 євро. В цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя до Тернополя, оформлення необхідних документів”, – розповів ТСН.ua директор Funeral Repatriation Memento Mori Денис Матейко.

За інформацією директора похоронної агенції, минулого року смертність українців за кордоном збільшилася на 30% у порівнянні з 2020 роком. За статистикою, найчастішою причиною смерті громадян України стають серцево-судинні захворювання, зокрема, й через вживання алкоголю. На другому місці – ДТП, на третьому – летальні випадки у медзакладах.