У Польщі помер наш земляк, уродженець Тернопільщини Степан Голод.

Трагедія сталася 7 березня. Відомо, що чоловік працював будівельником.

Про це повідомляють у спільноті Книга пам’яті померлих за кордоном українців.

“Наш земляк з Тернопільщини, 1991 р/н, помер 7/03/2022 в Польщі, в місті Щецин.

Працював будівельником та на тяжких роботах.

Просимо молитви за Царство Небесне для пана Степана.

Вічна, світла пам’ять йому.

Одночасно звертаємось до небайдужих з проханням допомогти рідним привезти тіло земляка з Польщі в Україну. Рахунок для допомоги:

20 1090 2268 0000 0001 4848 6249 Santander bank Polski, отримувач – Ruslana Ivanyshyn, дівчина спочилого земляка”, – ідеться у повідомленні.