У Польщі побили українця і перерізали йому горло

У гміні Волбром 27-річний чоловік був звинувачений у замаху на вбивство під час вечірки. Він напав на 51-річного українця, жорстоко побив його, а в кінці кінців перерізав йому горло.

Поліцейські, прибувши за викликом, затримали нападника, якому тепер загрожує 25 років ув’язнення або навіть довічне, пише видання InPoland.net.pl.

27-річний та 51-річний громадяни України прийшли до квартири свого друга. Під час гулянки 27-річний почав ображати та нападати на 51-річного чоловіка, побив його, а потім перерізав горло. Інші друзі, які прийшли в квартиру, врятували потерпілого та викликали поліцію.

Потерпілого госпіталізували, а нападника затримали через день у Вольбромі. Звинувачений тимчасово заарештований на три місяці.