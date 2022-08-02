У Польщі у Національний день пам’яті Варшавського повстання включили сирени на знак солідарності з українським народом.

Мешканці зібралися на майданах міста під завивання сирен. Відео з тим, що відбувається, відразу поширилося по мережі, повідомляє UAportal.

У своєму Telegram-каналі кадрами також поділився радник голови МВС Антон Геращенко.

“Наші сусіди, тікають до Варшави, рятуючись від російської агресії. Хочемо сказати, що вони перебувають у місті, яке знає долю біженців так, як жодне інше місто в Європі”, – сказано у спільному зверненні мера Варшави та повстанців.

Включення тривожних сирен у день річниці було дискусійним питанням через біженців з України у Польщі. Дискусія на цю тему відбулася ще у квітні, напередодні Смоленської катастрофи. Тоді місцеві чиновники, журналісти та політики піддали критиці включення сирен.

Довідка:

1944 року у Варшаві спалахнуло повстання проти нацистських окупантів. Поляки, віддаючи данину пам’яті загиблим та живим учасникам Варшавського повстання, щороку 1 серпня о 17 годині зупиняються на символічний момент і включають сирени тривоги, які транслюються безперервно протягом хвилини чи трьох.