У Польщі чиновницю попросили переспати з українським депутатом “на знак дружби народів”

Чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади.

У Кракові заступник голови міської ради міста Славомир Петшик запропонував чиновниці Алісії Щепаньській на знак дружби народів переспати із депутатом зі Львова. Про це пише Onet.pl.

Скандальна пропозиція була зроблена під час урочистої вечері з українською делегацією.

Щепаньська заявила, що Петшик поводився неприйнятно і вона не хоче миритися з будь-яким проявом дискримінації, тому вона направила звернення до Дисциплінарного комітету.

“У цій ситуації я зробила те, що повинна зробити кожна людина, яка піддається сексуальним домаганням і дискримінації. Я розумію, що багато людей у цій ситуації з різних причин ніяк не реагують”, – сказала вона.

Також вона зазначила, що заступник голови міської ради Кракова фактично займався сутенерством та домаганням.

Незабаром заступник голови розмістив вибачення у своєму профілі у соціальній мережі, заявивши, що він використав “невдалі фрази”, які “вважали” образливими для радниці Щепаньської.

Тим часом чиновник місцевого самоврядування може найближчим часом позбутися посади. Голова ради Домінік Яськовець вимагав його відставки. Фракція Громадянської коаліції також закликає до відставки.