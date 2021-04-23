Поки цивілізований світ закликає Росію утриматись від військового наступу на Україну у Почаївській лаврі, схоже, намагаються оправдати дії окупантів.

Офіційний сайт Свято-Успенської Почаївської лаври поширив псевдо-пророцтва, приписані преподобному Лаврентію Чернігівському, в яких московські монахи залякують вірян настанням кінця світу у випадку обрання Україною курсу, окремого від Росії.

У своїй апокрифічній публікації «о последних временах» почаївські ченці богохульно прирівняли єдність Святої Трійці до, нібито, необхідності об’єднання України, Росії та Білорусі. Утворення нашої держави у Почаївській лаврі взагалі називають штучним і закликають залишатись вірними Московській Патріархії:

«…наше родное слово Русь и русский …быть с Православной Россией, чтобы вместе составить Святую Русь … Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа, это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию…

И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов.

В Польше была тайная иудейская столица. Иудеи понуждали поляков завоевывать Русь. Иудеям очень не нравились слова: Русь и русский, поэтому назвали сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду русские земли Малороссия. Потом опомнились, что здесь есть слово Рос, и назвали Окраиной. Слово окраина — это позорное и унизительное слово! Какая окраина? Чего, почему окраина?! Ведь за этой мнимой иудо-польской окраиной находятся другие страны и государства. И позже по их же указке поляки узаконили нам понятия Украина и украинцы, чтобы мы охотно забыли свое название русский, навсегда оторвались от Святой и Православной Руси.

В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве.

Батюшка предупреждал, чтобы мы были верны Московской Патриархии…»

Втім, ці суперечливі тези не лише вкотре підтверджують антиукраїнські настрої в Почаївській лаврі, але й кидають тінь єресі на монастир і в православному світі. Як стверджують релігієзнавці, слова, які у Почаївській лаврі приписують преподобному Лаврентію Чернігівському, насправді належать одіозному самовисвяченому «схимитрополиту» Херувиму Дєгтярю, представнику однієї з православних сект, що у радянські часи співпрацювала з НКВС, а зараз відома своєю монархічно-фашистською ідеологією та зв’язками з російською чорносотенною організацією «Союз Православних Хоругвоносців», яка регулярно проводить акції у підтримку православного фашизму у Росії. Нагадаємо, на початку військової агресії Росії проти України насельник Почаївської лаври монах Бенедикт закликав «русскіх братьєв» прийти на Західну Україну та запевняв у штучності українських мови, народу та держави. Тоді ж у лаврі виявили книги про велич російської ядерної зброї із заклики молитись за російського президента Путіна та цитатами сайтів сепаратистської «Новоросії».