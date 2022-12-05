Резонанс виник довкола випадку, який стався у неділю в Почаївській лаврі.

Там група осіб співала російські пісні. Сталося це у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, подібний випадок мав місце нещодавно у Києво-Печерській лаврі, після чого СБУ провела там перевірку.

На інцидент у Почаївській лаврі оперативно відреагував її намісник – митрополит Володимир. Він назвав такі дії невідомих осіб провокацією.

“Повідомляємо вам, що в неділю, 4 грудня, вранці невідомі особи, близько шести осіб, намагалися на території Свято-Успенської Почаївської Лаври звершити провокацію через виконання заборонених пісень, щоб дискредитувати всесвітньо відому українську святиню – Почаївську лавру. Просимо усіх бути обережними до таких провокацій та не брати у них участі”, – написав він у зверненні.