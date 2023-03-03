В УГКЦ продовжують флеш-моб із повернення Почаївської Лаври греко-католикам.

Священник Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя отець Роман Демуш через свою сторінку у Інстаграм розшукує вірян греко-католиків серед мешканців Почаєва:

«Мені цікаво, чи є в мене підписники з Почаєва? Насправді. Це дуже важливо і мені дуже про це потрібно знати. Якщо Ви є – напишіть мені або дайте якусь реакцію».

На заклик вже відгукнулися перші віряни: «Ого)) Почаїв… мабуть перша і найбільше буду радіти, якби Почаївська Лавра перейшла на греко-катлицьке віросповідання) Все життя прожила в цьому містечку, але я і батьки греко-католики)», – пише мешканка Почаєва Любов Белко.

Раніше з проханням посприяти у отриманні дозволу проводити богослужіння у храмах Почаївської лаври до голови Тернопільської обласної ради зверталися представники монашої спільноти Василіянського чину УГКЦ та глава греко-католицької церкви патріярх Святослав Шевчук.

У даний час на Кременеччині діє всього одна греко-католицька громада – парафія Різдва Пресвятої Богородиці у місті Кременець.

Цікаво, що теперішня конфесійна карта Тернопільщини майже повністю співпадає з історичними кордонами Австро-Угорської та Російської імперій: церква московського патріархату зберегла свої позиції здебільшого на Кременеччині та Шумщині, які до Першої світової війни перебували в окупації Москви. Згодом цей контраст проявився і у підтримці комуністичної партії – за часів СРСР Кременець та Шумськ серед простолюду області називали не інакше як «Червоний Кременець» та «Червоний Шумськ».