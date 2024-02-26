Тридцять сьома сесія міської ради відбудеться першого березня. Розпочнеться пленарне засідання о 10.00 і пройде у режимі відеоконференції.

В орієнтовному порядку денному цієї сесії – майже два десятки проектів рішень із різних сфер життєдіяльності міста, а також ряд «земельних» питань. Першими розглянуть проекти «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради» та «Про надання статусу борця за незалежність України в ХХ столітті». Після цього депутати заслухають інформацію щодо результатів діяльності Тернопільської окружної прокуратури на території Тернопільської міської територіальної громади у 2023 році та про виконання бюджету громади за 2023 рік. Заплановано також внести зміни до бюджету на 2024 рік.

Запропонують депутатам внести зміни і до ряду інших питань: «Про затвердження Порядку формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Тернопільської міської територіальної громади»; «Про співробітництво територіальних громад щодо надання послуг з водопостачання та водовідведення»; до Правил благоустрою; «Про Методику розрахунку плати за оренду комунального майна Тернопільської міської територіальної громади»; «Про порядок оренди майна комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади» тощо.

Обговорять на сесії також підписання Грантової угоди між Радою Європи та Тернопільською міською радою. Йдеться про фінансування діяльності «е-Тернопіль – відкрите врядування» у рамках проекту «Місцеві ініціативи щодо відкритого врядування та прав людини на місцевому рівні в Україні». Далі перейдуть до розгляду «земельних» питань.