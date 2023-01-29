У пекельних боях на Херсонщині загинув Володимир Стадницький: без батька залишилися двоє діток

Сумна новина знову сколихнула Монастириську громаду. На фронті, під населеним пунктом Правдине Херсонського району Херсонської області, у пекельних боях з російськими окупантами загинув житель с. Коржова Чортківського району Володимир Стадницький, 1982 року народження.

Сумну звістку повідомили на сторінці Монастириської громади.

З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він боронив Україну в складі 28-ої окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Без люблячого сина, чоловіка, татуся залишились батьки, дружина та двоє неповнолітніх дітей.

“Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу передчасної смерті нашого земляка та Героя.

Сумуємо разом з Вами, підтримуємо в годину скорботи. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме, де праведні спочивають!

Вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Зустріч траурного кортежу з тілом Героя відбудеться 30 січня близько 11-ї години. Чин похорону розпочнеться о 12-й годині.