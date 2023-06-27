19–26 червня 2023 року в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві були виставлені ікони, написані на плитах бронежилетів, які врятували життя українським захисникам. Виставку організували виконавці проєкту «ArtArmor» Благодійного фонду «Ukraine for Heroes» («Україна для героїв»).

12 ікон написав іконописець із Тернопільщини Андрій Охоцький. Вони об’єднані в цикл «Духовна звитяга» і створені в межах проєкту «ArtArmor». Ікони написані на бронеплитах від бронежилетів, пошкоджених на війні, але які стримали кулі окупантів і зберегли життя українським воїнам.

«Духовна звитяга» спрямована на підвищення ролі духовності в житті суспільства та збереження національної культури через поєднання мистецтва, релігії та історії. Це досягається шляхом створення ікон на бронепластинах, що врятували життя захисників та захисницям України.

Виконавці проєкту «ArtArmor» Благодійного фонду «Україна для героїв» організували виставку 12 ікон для огляду і вшанування у Патріаршому соборі Воскресіння Христового, яка триватиме протягом тижня з 19 по 26 червня. Раніше ікони були виставлені і в Київській Трьохсвятительській духовній семінарії.

«Цією виставкою хочемо засвідчити нашу постійну молитву за українських захисників, які ціною власного життя зупиняють озвірілого агресора. Віряни, які оглядатимуть виставку, зможуть доторкнутися в молитві до речей, які освячені не тільки свяченою водою, а й кров’ю наших героїв. Вони матимуть гарну нагоду, ставши перед ликом Господа Бога і святих, зображених на цих пластинах, молитися за справедливий мир для Батьківщини», — зазначає Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав.

Такі ікони, написані на пошкоджених від ворожих куль бронеплитах, Президент України Володимир Зеленський подарував Папі Франциску, а також Президентам Польщі та Литви.

У майбутньому підпроєкт передбачає створення окремої виставки, на якій будуть представлені вже 24 ікони з кожної області України, АР Крим, м. Києва та м. Севастополя, які матимуть іконографічні особливості кожного регіону. Кожен образ буде написаний на окремій бронеплиті, яка врятувала життя українському військовому.

Довідка

«ArtArmor» — це унікальний благодійний проєкт, заснований у березні 2022 року Благодійним фондом «Ukraine for Heroes» з метою підтримки Збройних сил України. Вперше бронеплити отримують ще один шанс захищати, але вже у вигляді артоб’єктів.

Засновник проєкту «ArtArmor» і Благодійного фонду «Ukraine for Heroes» Олександр Ковальчук є українським громадським діячем, волонтером, меценатом, народним депутатом України IX скликання, батьком чотирьох дітей.

Департамент інформації УГКЦ