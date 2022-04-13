Більше 500 лип висадили восьмого квітня у заліщицькому міському парку, який є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення. Його ще називають Нижнім або Панським парком.

Висадку дерев здійснили у рамках президентської програми «Зелена країна». Молоді деревця садили працівники національного природного парку НПП «Дністровський каньйон», Заліщицької міської ради та КП «Заліщицьке міське комунальне підприємство».

Як повідомили у Заліщицькій міській раді, саджанці липи взяли із власного розсадника. У парку посадили їх на тих ділянках, де дерева з тих чи інших причин загинули.

Міський парк у Заліщиках – один із найстаріших у Тернопільській області. Він входить до складу національного природного парку «Дністровський каньйон». У ньому є три ботанічні пам’ятки природи місцевого значення: «Дуб над Дністром», якому 500 років, «Гінкого Ігнатія Браницького», якому 195 років та «Софора японська», якій майже 150 років.

Загалом від початку року, у Заліщиках висаджено 900 дерев: 640 лип та 260 сакур. За словами заліщицького міського голови Івана Дрозда, міська рада і надалі планує озеленювати міські та приміські території.



