«У пам’яті й серцях» — мітинг-реквієм організували у Збаражі. Жителі громади вшанували пам’ять Устима Голоднюка та Назарія Войтовича. До монумента Героям поклали квіти.

Урочистості розпочали із виконання Державного Гімну України. Хвилиною мовчання вшанували українських Героїв представники громадськості, курсанти військового коледжу, школярі. Священнослужителі різних конфесій провели молебень. Присутні поклали квіти до підніжжя монументу та запалили лампадки.

«Дивлячись на юнаків та дівчат я завжди говорю, Устим і Назар були такими як і ви, звичайнісінькими хлопчаками. Змалку бешкетували, інколи слухалися, інколи ні, приносили першого проліска мамі, якийсь подарунок батькові, але жодної гадки не мав я, що вони стануть Героями. Насправді Героями не народжуються, ними стають. Я хочу, щоб вся Україна не забувала, якою ціною здобувається незалежність держави. Ми маємо пам’ятати про своїх Героїв, піклуватися про живих, адже під кулями у мороз вони дбають сьогодні про наш спокій», – наголосив батько Устима Володимир Голоднюк.

Додамо, саме в ці дні вісім років тому під час Революції Гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло найвищого піку. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану у Києві.