На Тернопільщині у п’яних водіїв вилучили вже 150 автомобілів

На Тернопільщині вилучили 150 автомобілів у нетверезих водіїв.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, машини передадуть Збройним Силам України.

Рішення про вилучення автомобілів для потреб ЗСУ прийняли в обласній військовій адміністрації. Як зазначив на брифінгу Володимир Труш, попри воєнний стан окремі водії сідають за кермо напідпитку. Щоб попередити такі порушення в області, автівки нетверезих водіїв вилучають. Власникам їх повернуть після завершення війни. А до того часу вони служитимуть військовим.

«Від початку війни в нас вилучено 150 автомобілів. Наші люди не розуміють по-доброму. Можливо комусь подобається акція «випив – сів за кермо – йде машина до армії. Хочу звернутися до всіх жителів області – не сідайте нетверезими за кермо, нашій армії вже стільки машин не треба», – наголосив Володимир Труш.

Додамо, під час воєнного стану на Тернопільщині посилили патрулювання. Блок-пости перейшли у керування тероборони, наразі їх укріплюють на випадок наземного вторгнення.