17 квітня на позачерговому 24 засіданні сесії Тернопільської міської ради депутати одноголосно підтримали та прийняли рішення «Про припинення управлінню Тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вул. Євгена Коновальця, 1».

Згідно з рішенням, Управлінню Тернопільської єпархії Української православної церкви (код ЄДРПОУ 14052348) припинено право постійного користування земельною ділянкою площею 0,5484 га (кад. номер 6110100000:06:002:0018) для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, що за адресою вул. Євгена Коновальця, 1 у Тернополі.

«Враховуючи суспільний резонанс та вимоги тернополян, ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій «Свобода» та «Порядок. Відповідальність. Справедливість», у якому вони ініціювали прийняття рішення позбавлення землі церкви, яка сьогодні керується москвою. Таке ж звернення надійшло і від фракції «Європейська солідарність», – зазначає міський голова Сергій Надал. – На підставі звернень відбулося засідання погоджувальної ради, де були запрошені керівники фракцій і депутатських груп Тернопільської міської ради. Під час обговорення прийняли однозначне рішення про необхідність скликати позачергову сесію і приймати рішення про позбавлення права користування земельною ділянкою».

Міський голова додає, усі присутні депутати одноголосно проголосували та підтримали рішення.

До слова, рішення отримало відповідні висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, з питань регулювання земельних відносин та екології.