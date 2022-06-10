У Тернополі завершився прийом проєктних пропозицій в рамках конкурсу з вибору кращої концептуальної ідеї реконструкції території Старого парку.

Загалом впродовж конкурсу у Тернопільську міську раду надійшло 13 ескіз-ідей в текстовій та графічній формах.

Конкурсні матеріали подавалися анонімно під девізом у формі шестизначного числа, яке проставляється у верхньому кутку на перших сторінках усіх матеріалів ескізного проекту та пояснювальній записці.

Усі отримані проектні пропозиції розглядатиме конкурсне журі, а кінцеве рішення буде прийнято після результатів опитування громадської думки щодо представлених ескізних проектів.

За результатами конкурсу будуть відібрані три кращих пропозиції.

Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проєкту.

Нагадаємо, конкурсна комісія не розглядає:

відправлені або подані після закінчення встановленого терміну;

такі, що не відповідають вимогам умовам конкурсу.

Такі матеріали можуть бути рішенням конкурсної комісії допущені до участі на виставці конкурсних пропозицій з позначкою «Поза конкурсом».

Конкурсні пропозиції повертаються авторам, на їх вимогу, протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не несуть відповідальності за зберігання проектів.