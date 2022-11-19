Нове «Положення про розміщення та облаштування сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг на території Тернопільської міської територіальної громади (крім парків)» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету. У документі прописані вимоги до розміщення та облаштування сезонного об’єкта та порядок його погодження у міськраді. У Положені враховані архітектурні, санітарно-гігієнічні, пожежні, торгівельні норми, функціонально-планувальні та історико-культурні чинники.

– Необхідність прийняття даного рішення зумовлене зміною процедури визначення переможців через систему «Прозоро» та нових документів, які фіксують зовнішній вигляд об’єкта сезонної торгівлі, – прокоментував Володимир Дідич, заступник міського голови.

До сезонних об’єктів сфери торгівлі, послуг, відпочинку та розваг належать: торговий майданчик, пересувна тимчасова споруда, атракціон. Вони не можуть бути розташовані на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків – без згоди більшості співвласників будинку, на територіях кладовищ, на газонах або клумбах. Погодження для розміщення об’єктів надається тільки на літній період – з 1 квітня до 31 жовтня або тільки на зимовий – з 1 листопада до 31 березня. Після закінчення періоду функціонування сезонного об’єкта суб’єкт господарювання в 5-денний термін має його демонтувати та привести територію до належного стану.

Фото автора