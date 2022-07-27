У міськраді визначили перевізника на два маршрути

Переможця конкурсу з визначення перевізників пасажирів на автобусних маршрутах загального користування №20 та №20А визначили у міській раді.

Засідання конкурсного комітету відбулося 25 липня, а 27 липня на виконкомі затвердили протокол цього засідання.

– Після розірвання договору з попереднім перевізником, рішенням виконкому до завершення конкурсу здійснювати перевезення було доручено нашому комунальному підприємству, – розповів Ігор Крисоватий, заступник міського голови. – Переможцем конкурсу визнано КП “Міськавтотранс”, і цим рішенням ми затверджуємо протокол кокурсного комітету. На цих двох маршрутах працюють нові автобуси, придбані в лізинг. Вони обладнані валідаторами, джіпіес трекерами, моніторами.

Упродовж десяти робочих днів з дня прийняття рішення управління транспортних мереж та зв’язку має укласти із переможцем конкурсу договір на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусному маршруті загального користування терміном на 3 роки.