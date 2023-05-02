Хірургічне відділення відкрили у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. Серед інших, у ньому проводитимуть операції пов’язані із ортопедо-травматологічними проблемами.

Раніше у лікарні не було хірургії і операції дітям робили в обласній дитячій лікарні або в інших містах.

У відділенні є 12 багатофункціональних ліжок з ортопедичною та протипролежневою системою. Є окрема палата для матері і дитини. У кожну палату підведена гаряча вода. Усі три палати обладнані сучасними системами індивідуального цілодобового моніторингу життєвих функцій пацієнта. Відділення розраховане на потреби дітей хірургічного, ортопедо-травматологічного та отоларингологічного профілю.

Наявний операційний блок дозволяє мінімізувати маршрут післяопераційного хворого. Є палата післяопераційного перебування важких хворих, які потребують цілодобового моніторингу після хірургічного втручання. У відділенні встановлена сучасна потужна система проточно-витяжної вентиляції, яка запобігає розповсюдженню інфекції та зменшує вірогідність появи ускладнень.

– Основним напрямом роботи новоствореного відділення є ортопедо-травматологічна допомога, – розповів Олександр Середа, завідувач хірургічного відділення міської дитячої лікарні. – Наразі уже відпрацьовуємо механізми надання цілодобової такої допомоги. Зокрема, у нас є можливість надавати пацієнтам кваліфіковану медичну допомогу, запрошуючи сюди лікарів інших спеціальностей та тих лікарів, які виконують найскладніші операції. Відділення забезпечено усіма умовами для забезпечення і проведення оперативних втручань.

Оперувати хворих у відділенні планують вже цього місяця.