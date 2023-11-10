У лісі на Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, котрий пішов по гриби

На Тернопільщині знайшли мертвим чоловіка, котрий напередодні пішов до лісу по гриби і не повернувся.

Як повідомили у ДСНС, інцидент стався у Шумській громаді.

10 листопада вранці на пункт звʼязку пожежно-рятувальної частини від співробітників національної поліції надійшло повідомлення про зникнення 68-річного жителя села Залісці Шумської територіальної громади. Чоловік 9 листопада пішов в ліс по гриби та не повернувся.

До пошуків зниклого долучились співробітники ДСНС. Було залучено 20 рятувальників, 4 одиниці техніки, кінологічне відділення зі службовою собакою та два безпілотні літальні апарати.

Сьогодні о 15:20 пошуки було завершено. Громадянина виявили у лісовому масиві без ознак життя.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії.