Під час засідання оперативного штабу заступниця начальника відділу охорони здоров’я Тернопільської міської ради Ольга Ярмоленко повідомила про ситуацію в медичних закладах, надала пропозиції та рекомендації щодо дотримання правил карантинних норм.

Станом на 127 день карантину:

У Тернополі на COVID-19 хворіє 409 осіб;

Всього у місті зареєстровано 555 випадків захворювання;

В лікувальних закладах знаходяться 45 пацієнтів з коронавірусною інфекцією;

На амбулаторному лікуванні перебуває 364 людини;

З підозрою на COVID-19 – 51 особа;

На самоізоляції знаходиться 247 пацієнтів;

В Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги з коронавірусною інфекцією знаходиться 36 осіб, 1 особа – з підозрою. На підтримці через маску знаходяться 3 хворих, на кисневому концентраторі – 4 особи. За останню добу госпіталізовано одного пацієнта. Всього проліковано 181 особу;

В Тернопільській міській дитячій лікарні знаходяться на лікуванні від COVID-19 перебуває 7 осіб. З підозрою на коронавірусну інфекцію – 6 осіб. Всього проліковано 55 пацієнтів.

Ті протиепідеміологічні заходи, які запроваджені під час карантину, мають позитивний результат та дають змогу контролювати епідситуацію на даному рівні.

Нагадаємо, що сьогодні Тернопільська міська лікарня швидкої допомоги отримала відеобронхоскоп вартістю 2 мільйона 100 тисяч гривень за кошти міського бюджету та благодійників.