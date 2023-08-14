Знову на Тернопільщину надійшла трагічна звістка.

11 серпня у лікарні Запоріжжя помер воїн ЗСУ, солдат 116-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ України, житель села Дорофіївка Олександр Чурілов.

Боєць отримав важке поранення 6 серпня в ході виконання бойового завдання, у результаті артобстрілу з боку противника. На жаль, медикам не вдалося врятувати бійця. Захиснику був 31 рік.

“Вічна памʼять Герою, який віддав своє життя за волю та незалежність нашої Батьківщини!

Памʼять про наших воїнів-героїв буде вічна!

Інформацію про зустріч та похорон воїна буде повідомлено додатково”, – повідомляють на сторінці Підволочиської селищної ради.