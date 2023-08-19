У лікарні Запоріжжя помер важко поранений боєць з Тернопільщини

На Запоріжжі помер 27-річний виходець із села Білозірка Лановецької громади.

Про це повідомляють на сторінці Лановецької міської ради.

Молодший сержант Вадим Лалазарян був призваний на військову службу у серпні минулого року. Вірний військовій присязі, у бою за Батьківщину отримав смертельні поранення під час ведення бойових дій. Помер у медичному закладі Запоріжжя 12 серпня.

“Двадцятисемирічний військовослужбовець був командиром 3 аеромобільного відділення 3 аеромобільного взводу 6 аеромобільної роти 2 аеромобільного батальйону військової частини А4350 та відважно боронив суверенітет та свободу нашої країни”, – повідомляють у міськраді.

Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним та близьким!