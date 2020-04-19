У місті Монастириська, Тернопільської області, де сьогодні найбільше хворих на COVID-19 в регіоні, та найперше зафіксували коронавірус у місцевої медсестри приймального відділення, а медики виявилися не готовими ні матеріально ні технічно до зустрічі з пандемією, і надалі активно домомагають активісти, волонтери та благодійники.

Вчора, 17 квітня, завдяки сприянню народного депутата від даного округу – Миколи Люшняка, для потреб районної лікарні було закуплено та доставлено спеціальні рамки для дезінекції костюмів медиків.

“Вже сьогодні, дякуючи народному депутату Миколі Люшняку, в інфекційному госпіталі КНП «Монастириська ЦРЛ» будуть функціонувати дві спеціальні рамки для знезараження поверхні одягу медиків, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу. Для нашої лікарні це є новинка, якою користується світ.

Щиро дякуємо Вам за надану допомогу у скрутну годину. В переддень Великодніх свят, вітаємо Вас і Вашу родину, бажаємо здоров’я, мирного неба над головою”, – відзначили медики Монастириської центральної районної лікарні.

Нагадаємо, нещодавно подібні рамки для дезінфекції встановили у першій міській лікарні Тернополя.