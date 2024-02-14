Знову чорна звістка: у лікарні перестало битися серце Героя з Тернопільщини Олега Каліщука.

Про це повідомили на сторінці Байковецької об’єднаної громади.

“Ще одна жахлива звістка сколихнула нашу громаду. 13 лютого 2024 року перестало битися серце старшого солдата Каліщука Олега Васильовича, він був старшим водієм стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Олега мобілізували 27 липня 2022 року. Нещодавно його стан здоров’я різко погіршився. Військовий перебував на лікуванні у Рівненській області. Але, на жаль, його серце зупинилося.

Ми щиро співчуваємо родині та усім близьким. Він назавжди залишиться в наших серцях! Світла та вічна пам’ять захиснику України!”, – ідеться у повідомленні.