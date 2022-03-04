Добровольцем у складі територіальної оборони іде воювати тернопільський ресторатор Михайло Гросуляк.

За його словами, він звернувся до військкомату, коли оголосили про мобілізацію. До лав добровольців його взяли його не одразу – через вік, ідеться в сужеті Суспільного.

“Тяжкі часи. Я вирішив піти і записатися в територіальну оборону для того, щоб захистити своїх 9 внуків, 3 дітей, а також 400 дітей, які в мене в компанії працюють. Переді мною, як замкомзагону з матеріального забезпечення стоїть завдання, щоб люди були нагодовані, одягнені, технічна частина забезпечена”.

“Я думаю, що вік в цій ситуації не грає ролі, тому закликаю всіх стати на оборону нашої Батьківщини, щоб обороняти наші сім’ї, наших дітей, наших внуків”, – каже Михайло Гросуляк.