Столичну “алею зірок” доповнили ще однією зіркою. Іменний знак встановили на честь всесвітньовідомого українського художника Івана Марчука.

Це не перша зірка, яку має художник, повідомляє 5 Канал. Майже 10 років тому іменний знак встановили в місті Тернополі. Саме з Тернопільської області родом митець. Іван Марчук має чимало нагород та відзнак.

Він заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії. Його роботи знають у всьому світі. У доробку приблизно 5- тисяч полотен. Марчук увійшов до світового рейтингу сотні геніїв сучасності. А за радянських часів через постійні переслідування з боку КДБ вимушено емігрував за кордон і повернувся в Україну в 2011 році. Відтоді працює в майстерні у столиці. Музею в Києві всесвітньовідомий українець поки що не має. Попри те, що за президентства Віктора Ющенка на місці майбутньої споруди заклали капсулу.

“Засвітилася зірка. Я не знаю, чи тішитися, чи плакати, чи що робити. Але я думаю, що я вам доставив таку насолоду. Ви не забуваєте, пам’ятаєте мене. Думаю, що ще не один раз я потішу вас і народи світу. Талант мій належить людству. Україна його не може присвоїти у жодному разі. Тим паче, що по всьому світу у мене були пропозиції від Туреччини та Литви, щоби мій музей відкрити. Бо Україна ще спить”, – каже художник Іван Марчук.