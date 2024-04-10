Петицію «Ремонт асфальтного покриття вулиці Золотогірської та вулиці Бенцаля» підтримали у міській раді. Її розглянули під час засідання виконкому 10 квітня.

– Мешканці мікрорайону Кутківці, а саме вулиці Золотогірська та вулиці Бенцаля потребують ремонту асфальтного покриття на ділянці дороги від кільця біля магазину «Остер» і до вулиці Бенцаля включно, – написала у зверненні Ольга Городиська. – За останні роки на цій ділянці жодних робіт з ремонту асфальтного покриття не проводилося, вибоїни сягають 20 сантиметрів глибини, місцями і більше. Враховуючи що на цій ділянці відсутні жодні пішохідні доріжки, така ситуація на дорозі є небезпечною як для водіїв так і для пішоходів, оскільки маневруючи при об’їзді вибоїн, водії несуть пряму небезпеку для перехожих, зокрема великої кількості дітей в нашому спальному мікрорайоні.

Рішенням, яке прийняли на виконкомі, доручили управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології провести ремонт дороги на вулиці Золотогірській та вулиці Миколи Бенцаля в Тернополі.

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