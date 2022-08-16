В окупованому Криму чути вибухи і виникла масштабна пожежа в Джанкойському районі.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що горить російська військова частина в селищі Азовське, передає НВ.
«Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району», — написав Чубаров.
Він додав, що влучили у сховище боєприпасів, «звуки від вибухів далеко прокочуються степом».
У Мережі також з’явилось відео пожежі на території трансформаторної підстанції.
Так звана окупаційна «влада» поки що ніяк не прокоментувала інцидент.
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