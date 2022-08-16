У Криму знову “бавовна”: звуки вибухів прокочуються степом

В окупованому Криму чути вибухи і виникла масштабна пожежа в Джанкойському районі.

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив у Facebook, що горить російська військова частина в селищі Азовське, передає НВ.

«Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району», — написав Чубаров.

Він додав, що влучили у сховище боєприпасів, «звуки від вибухів далеко прокочуються степом».

У Мережі також з’явилось відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

Так звана окупаційна «влада» поки що ніяк не прокоментувала інцидент.

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