У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Інцидент стався у Сакському районі поблизу села Новофедорівка. В багатьох населених пунктах видно величезні стовпи диму.

Відповідні фото та відео публікують у соцмережах.

Перший вибух стався близько 15 години за місцевим часом. За ним ще не менше шести. Поки що невідомо, чи є постраждалі. Водночас багато автомобілів швидкої допомоги їдуть у бік Новофедорівки з Євпаторії, пише Апостроф.

Припускається, що міг бути завданий удар по військовому аеродрому, який знаходиться за 200 км від лінії фронту. З цього аеродрому літаки вирушали бомбардувати Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.

Користувачі зазначають, що дим від вибухів видно у багатьох населених пунктах і навіть на пляжі в Євпаторії, а від вибухової хвилі відчинялися двері та тремтіли вікна.

Місцеві жителі повідомляють, що ніхто не бачив роботи авіації чи удару ракет. Просто раптово почалися вибухи, затремтіли стіни та вікна.

Росіяни у паніці намагаються залишити окупований Крим, а на виїзді утворилися великі затори.