У Кременці затримали російського “кримінального авторитета”, який перебував у міжнародному розшуку

Служба безпеки України встановила місцезнаходження та затримала «кримінального авторитета» з РФ, відомого під прізвиськом «Рома Попенок».

Переховуючись в Україні, злочинець намагався поширити вплив російського криміналітету на територію нашої країни. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За оперативною інформацією розшукуваний обіймав у російському кримінальному середовищі високе становище і перебував у статусі «смотрящого» за Ульянівською областю РФ.

Іноземець переховувався в Україні від кримінальної відповідальності за участь у злочинній організації. Щоб потрапити в Україну, зловмисник використав підроблені документи, оформленні на чуже ім’я.

Співробітники СБУ затримали злочинця за місцем його переховування у м. Кременець Тернопільської області. У встановленому порядку затриманого передано працівникам Національної поліції. Наразі вирішується питання щодо застосування до затриманого екстрадиційного арешту, а також перевіряється можлива причетність іноземця до скоєння тяжких злочинів на території України.