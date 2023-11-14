Сонячні панелі для комунальних підприємств Чорткова надасть місту швейцарська фірма «Helion». Міжнародні партнери безкоштовно передадуть 700 сонячних батарей.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

– Швейцарські донори погодилися надати нам велику партію, яка включає 700 панелей, – розповів Олександр Карпенко, виконуючий обов’язки директора КП «Агенція місцевого економічного розвитку». – Вони готові до відправки, є у Швейцарії. Залишається питання логістики. Ми попросили, щоб і логістика була для нас безплатна. Витрати на монтаж будемо покривати з міського бюджету, або бюджетних комунальних установ, де будуть розміщенні дахові, або наземні сонячні станції.

Чортків уже має успішний досвід співпраці з найбільшим постачальником сонячних панелей у Швейцарії. У квітні цього року міськрада безкоштовно отримала 56 нових панелей разом із інверторами, котрі сумарно коштували один мільйон гривень. Їх змонтували на будівлі стоматологічної поліклініки.За пів року роботи електростанція потужністю 21 кіловат, як зазначають у Чортківській міській раді, зекономила для Чортківської центральної міської лікарні понад 115 тисяч гривень.

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