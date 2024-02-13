У колонію на Тернопільщині передавали макарони, “нафаршировані” наркотиками

Спроба передати наркотики, заховані у харчових продуктах, не вдалася.

Макаронні вироби, заповнені білою порошкоподібною речовиною, виявили працівники колонії. Оперативники ДУ “Збаразька виправна колонія №63”, оглядаючи передачі, які надійшли до засуджених, побачили між макаронними виробами підозрілі крихти. Вони відкрили пакет та висипали вміст на стіл. Підозри підтвердилися – мучніі вироби всередині були заповнені наркотичною речовиною.

На місце знахідки працівники колонії викликали слідчо-оперативну групу Збаразького відділення поліції. У ході досудового розслідування стало відомо, що посилку засудженій передали із сусідньої області. Слідчі встановлюють місцеперебування відправника.

Продукти з невідомою речовиною вилучили та направили на експертизу.

Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 307 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Триває слідство.