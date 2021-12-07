У громадському транспорті Тернополя послабили деякі карантинні обмеження. Зокрема, за рішенням міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом, дозволили проїзд пасажирів не лише на сидіннях, але й на місцях для стояння.

“Дозволено проїзд пасажирів в громадському транспорті не лише в кількості сидячих місць, а й стоячі місця в межах 50% від тої кількості, яка передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах. Транспорт працює в повному режимі: 163 автобуси, 47 тролейбусів. Однак враховуючи погодні умови та обмеження, які діють, в години пік є збільшення навантаження. Також враховуючи покращення епідемічної ситуації, ми скасували обмеження щодо пільгового проїзду пенсіонерів за віком. Вони можуть користуватися пільговим проїздом протягом дня без додаткових обмежень”, – зазначив начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук.

Додамо, обов’язковим залишається дотримання маскового режиму. У разі порушень пасажирів і водіїв штрафуватимуть.