У Шумській територіальній громаді проводять аукціон на підтримку українських захисників. Ідею зініціювала творча майстерня “ART-Box”.

На аукціоні розігрують новорічні атрибути і смаколики, які виготовили у цій творчій майстерні.

“Аби взяти участь в аукціоні, необхідно обрати лот, який сподобався. Ставка повинна бути не менше стартової ціни та вище ставки у попередніх коментарях, кожен наступний крок у ставках не менше 50 грн. Переможця кожного лоту буде визначено станом на 23:59 год 10 грудня. 11 грудня усім потенційним переможцям буде надіслано реквізити до оплати, після того зможете забрати вибраний лот“, – повідомила співорганізаторка аукціону Лариса Карпюк.

Виручені на аукціоні кошти спрямують на потреби бійців, які родом із Шумщини.