У громаді на Тернопільщині прощаються з двома захисниками: оголошено триденну жалобу

Вчора зі сльозами в очах, на колінах та приспущеними державними прапорами жителі Борщівської громади зустріли тіла загиблих Героїв-захисників – Михайла Теслюка та Ярослава Ткача.

Війна знову забрала життя наших молодих хлопців, що мали мрії і багато планів попереду…

Відповідно до розпорядження міського голови, у Борщівській міській громаді оголошено триденну жалобу – з 8 по 10 травня.

Чин похорону Героя Ярослава Ткача відбудеться 10 травня об 11-й годині в селі Шупарка.

Чин похорону Героя Михайла Теслюка – сьогодні б 15-й годині у селі Глибочок.

“Все, що зараз можемо зробити для них – провести молитвою і віддати почесті, як Героям.

Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім’я в історію України”, – зазначають на сторінці громади.