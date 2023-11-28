У громаді на Тернопільщині платитимуть 50 тисяч гривень тим, хто добровільно піде до війська

Аби заохотити мешканців громади ставати на захист країни, Вишнівецька селищна рада виступила з ініціативою. Усім добровольцям там будуть виплачувати по 50 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги.

Про це повідомляють на сторінці громади у соцмережі.

“Виконавчим комітетом Вишнівецької селищної ради планується розроблення програми заохочення військовослужбовців Вишнівецької територіальної громади до добровільної служби у лавах Збройних Сил України.

Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (зі всіма підтверджуючими документами) будуть мати право звернутися до Вишнівецької селищної ради для отримання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 50 тис. грн. (п’ятдесят тисяч грн)”, – ідеться у повідомленні.

Тим, хто виявить бажання приєднатися до лав сил оборони, слід звертатися до начальниці відділу військового обліку.