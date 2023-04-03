У громаді на Тернопільщині досі не послали Гагаріна “в космос”

Не у всіх громадах Тернопільщини завершили декомунізацію.

Як з’ясувалося, на Підгаєччині деякі вулиці досі названі на честь росіян та радянських діячів. Лише зараз міська рада оголосила про початок проведення громадського обговорення щодо їх перейменування, повідомляють Тернополяни.

Вулицю Мічуріна у місті Підгайці пропонують назвати Голендерською, вул. Гагаріна у селі Галич замінити на Шилівську, Димитрова – на Корпана. У селі Голгоча є вул. Медведєва, її хочуть переназвати на Лесі Українки.

У селі Заставче також є вулиця Гагаріна, їй пропонується назва Степана Бандери. А вулицю Першотравневу в селі Угринів хочуть переназвати на Центральну.

У мерії повідомили, що пропозиції щодо перейменувань мешканці громади можуть надсилати в електронній формі на пошту pidgmiskrada@ukr.net, або в письмовій у міську раду на вул. Шевченка, 39.

Громадські обговорення відбуватимуться протягом 2 місяців і триватимуть до 29 травня.