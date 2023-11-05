Пневматичні гвинтівки іноземного виробництва закупили у Чортківській громаді для вивчення у школі предмету «Захист України». На їх придбання витратили 243 тисячі гривень. У кожну школи громади передадуть три одиниці зброї.

– Нині кожен підліток має володіти навичками безпечного поводження зі зброєю, а також основами практичної стрільби, – зауважують у Чортківській міській раді. – Бо це знання, які рятують життя. Тому для шкіл Чортківської громади придбали 27 пневматичних гвинтівок. Старшокласників навчатимуть стріляти із них під час предмету «Захист України». Управління освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради закупило пневматичні гвинтівки британсько-іспанського виробництва BSA Comet Evo, які мають великий експлуатаційний термін та найбільше підходять для стрільців-початківців. 27 гвинтівок вартували 243 тисячі гривень. Кожен освітній заклад отримає по 3 гвинтівки.

Після повномасштабного вторгнення, як відзначають у Чортківській міській раді, предмет «Захист України» доповнили новими темами: більше годин виділено на вивчення мінної безпеки, кібербезпеки, захисту від інформаційних маніпуляцій, основ національного спротиву та історії російсько-української війни. Вагому роль відіграють також практичні навики поводження зі зброєю.

Фото зі сторінки ЧМР у фейсбуці