У господарстві “ГАДЗ” на Бучаччині зводять холодильний комплекс для зберігання фруктів та овочів. ВІДЕО

ФГ «ГАДЗ» на Бучаччині продовжує розширювати свою діяльність.

Зараз у господарстві вже завершили підготовчі роботи до будівництва нового холодильного комплексу.

– Комплекс включатиме холодильник місткістю 6500 тонн, підвіс для контейнерів, сортувальну лінію, дві камери заморожування, рампу для відвантажування та побутові приміщення, – розповідає директор ФГ «ГАДЗ» Олег Грицак.

Днями працівники приступлять до монтажу конструкцій. Будівництво планують закінчити до початку збору нового врожаю.

– Приїхало п’ять фур сендвіч-панелей. Це тільки початок. Загалом буде тридцять вантажівок. Також завозимо металоконструкції. Сподіваюся, що вже 1 вересня фрукти та овочі зберігатимемо у новому комплексі. Хто інвестує, той будує майбутнє. Віримо, що Україна переможе, – каже засновник ФГ «ГАДЗ» Петро Гадз.