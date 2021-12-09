У Тернопільському дитсадку №26 проводять перевірку, чи могла вихователька бити 3-річного вихованця.

З таким зверненням у заклад прийшов батько дитини Олександр Ширшин. Чоловік каже, про ймовірне побиття син розповів сам, повідомляє Суспільне.

Олександр Ширшин розповідає, син пішов у садок наприкінці липня. За його словами, через декілька тижнів дитина повернулася із закладу з почервонінням на руці:

“Питаємося, що сталося, він каже, тьотя била, рука дійсно червона. Я одразу подзвонив до неї, вона мені сказала, що його не била, взяла сильно за руку, можливо, притиснула, не розрахувала. Через те, що ніжка шкіра – залишився слід”.

Чоловік розповідає, після цього з дружиною помітили зміни у поведінці трирічного Сашка. Після цього він написав заяву на ім’я завідувачки з проханням провести внутрішню перевірку. За його словами, велика частина батьків підтримала сторону виховательки.

Зараз хлопчик продовжує ходити в садок, але в іншу групу. З ним працює психолог.

“Вона каже, що у дитини точно є травма. Питання лише, чому так і що привело до того, що дитина так себе поводить”, – каже батько.

Читайте також: “Тьотя била”: батьки звинувачують виховательку дитсадка у насильстві щодо трирічної дитини

Кореспонденти Суспільного прийшли у дитсадок №26, щоб поспілкуватися з керівництвом. Завідувачки на робочому місці не було, поспілкуватись із нею телефоном теж не вдалось.

Начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк телефоном розповіла, про цю ситуацію знає, але коментувати її до з’ясування всіх обставин відмовилася. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що інформацію про побиття у поліції не підтвердили. Психологиня Віта Мушій розповіла, як з поведінки дитини зрозуміти, що у садочку її б’ють:

“Якщо це менша дитина, це буде виражатися у тілесному. Може бути нічний енурез, навіть денний, можуть бути нервові тіки, заїкання. Дитина буде показувати або дуже замкнуту поведінку або навпаки буде дуже багато агресії”.