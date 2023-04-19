У Дністрі на Тернопільщині шукають зниклу жінку: її речі знайшли на березі

На Тернопільщині розшукують 50-річну жінку, котра зникла 17 квітня.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Як зазначають у відомстві, зникла – мешканка села Устя Зелене Монастириської територіальної громади.

До пошуків залучена група водолазно-рятувальних робіт, пошуково-рятувальне, кінологічне відділення та рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Працівники поліції виявили особисті речі жінки на березі Дністра поблизу села Лука. На жаль, 18 квітня пошукові роботи результату не дали і були призупинені. Сьогодні пошуки відновили.