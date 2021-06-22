У Теребовлі попрощалися з убитою 28-річною медсестрою Анною Яненко. Поховання відбулося у день 3-річчя її донечки. На похороні плакали всі, навіть священник.

Подробиці прощання із загиблою редакцію сайту 0352.ua повідомили земляки померлої. Труна була закрита, бо її тіло було сильно побите. Наразі вирішується питання про те, хто ж стане опікуном маленької дівчинки Алли.

На своїй сторінці в мережі Фейсбук Софія Максименко опублікувала сумний і зворушливий допис, у яком оприлюднила слова прощання із загиблою Анною.

“Не можливо підібрати слів… Важко уявити через що ти пройшла… Невимовно жаль твою донечку, в якої сьогодні, виявляється, день народження… яка залишилася сиротою… яка нічого ще не знає… Ми знаємо тебе як сильну, наполегливу, цілеспрямовану і добру людину.

Ти не на вік свій була дорослою, бо життя заставило. Ти добилася сама усього і хотіла кращої долі для своєї дівчинки. Такою ми тебе і знаємо. Серце розривається за твою тяжку долю… Співчуття рідним… Вічна пам’ять, наша дорога Анічка. Любимо тебе і не забудемо!”, – ідеться у дописі.