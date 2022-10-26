Кошти на ремонт електрощитових та на заміну електрообладнання у багатоквартирних будинках виділили з міського бюджету. Йдеться тільки про ті будинки, у яких жителі погодилися оплатити 50% вартості таких робіт.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 26 жовтня.

– За дорученням міського голови були зібрані дані і пропозиції від ОСББ по співфінансуванню ремонту внутрішньо будинкових мереж електропостачання і кабелів, – сказав Владислав Стемковський, заступник міського голови. – 15 суб’єктів подали відповідні документи і ми дозволяємо управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології спрямувати кошти в сумі у сумі 1 мільйон 432 тисячі гривень на придбання матеріалів та виконання послуг з усунення аварій в житловому фонді – поточний ремонт житлового фонду управителям багатоквартирних будинків міста Тернополя та об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, на умовах співфінансування у розмірі 50%.

Відповідно до прийнятого рішення кошти виділяють для ремонтів у 23 будинках. Виділити кошти з міського бюджету на умовах спів фінансування на такі ремонти вирішили на сесії міської ради на початку жовтня. Це відобразили у Програмі розвитку житлово-комунального господарства Тернопільської міської територіальної громади на 2021-2024 роки.