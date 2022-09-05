У Чорткові урочисто відкрили сквер пам’яті Марії та Лєха Качинських. Подружжя стало жертвою Смоленської катастрофи у 2010 році.

Тоді поблизу військового аеродрому “Смоленськ-Північний” розбився польський урядовий літак з 96 особами на борту. В авіакатастрофі загинуло президентське подружжя.

З нагоди 500-ліття Чорткова місцеві жителі вшанували пам’ять трагічно загиблої президентської пари на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, бомбардування українських міст, масових вбивств та катувань мирних жителів.

“Тоді в смоленській катастрофі ми втратили справжнього друга України. Оскільки президент Качинський завжди підтримував незалежну України та вірив її перспективу та європейське майбутнє. Тому ця трагедія стосується нас також. Ми щиро співчуваємо полякам. Такий сквер у нашому місті — дуже хороша ідея, щоб пам’ятати“, – зазначив житель Чорткова Іван Бережний.

Мешканці Чортківської громади згадували слова покійного президента Польщі Лєха Качинського, сказані ним у Тбілісі у 2008 році про масштаби російської агресії. Зокрема, тоді він зазначив: «Сьогодні Грузія, завтра Україна, післязавтра країни Балтії, а пізніше, можливо, прийде час і на мою країну, на Польщу». Також під час церемонії зачитали звернення до учасників заходу від президентів Анджея Дуди та Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Матеуша Моравецького та президента права та правосуддя Ярослава Качинського.