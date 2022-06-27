У Чорткові на фасаді бібліотеки завершили 13-метровий мурал. На ньому зображений вигаданий місцевий герой – пан Чорткавер, якого придумав митець Остап Барановський.

Чоловік розповів Суспільному, що мурал створили за благодійні гроші четверо людей, серед яких і переселенці з Києва.

Понад два тижні створювали мурал на фасаді бібліотеки в Чорткові. Зображали пана Чорткавера четверо митців: архітектор із Києва Яків Біленко з дружиною скульпторкою Ольгою Біленко, архітекторка Олеся Хмелик і автор малюнка – Остап Барановський.

Остап розповідає, що героя стінопису вигадав сам. Згодом, каже чоловік, планує видати про нього книгу.

“Міський божевільний, але в хорошому сенсі. Я написав 11 новел про нього віршованих. Одним словом, вони такі начинені гумором, діалектизмами”, – каже Остап Барановський.

Директорка бібліотеки Ірина Брунда каже, перед тим як нанести малюнок, стіну Публічної бібліотеки утеплили. Робили все за гроші благодійників. Цьогоріч бібліотеці виповнюється 77 років, тож мурал зробили, щоб відзначити це. А місцевого героя – пана Чорткавера обрали, щоб закарбувати також 500-річчя Чорткова. Площа стінопису – приблизно 160 квадратних метрів.

“Наш Чорткавер вже потихеньку виринає зі стіни. Спочатку всі думали, що ЗD мурал – це тільки про картинку, але наші скульптори попрацювали так, що це про об’єм”, – каже Ірина Брунда.

Сьогодні мурал презентували чортків’янам і гостям міста.